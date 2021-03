Judo | Grand Slam | 11 azzurri a Tbilisi in gara nel weekend in Georgia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Saranno undici gli atletipresenti a, in, dove da venerdì 26 marzo a domenica 28, ci sarà ildicon al via 500 atleti di 82 nazioni. “Le ragazze e i ragazzi stanno tutti bene – ha detto il coach azzurro Francesco Bruyere – Noi siamo partiti già lunedì, mentre Mungai e Rigano ci raggiungeranno oggi, mercoledì. Dopo la, lunedì prossimo, ci sposteremo direttamente ad Antalya con alcuni atleti, come Mungai, Giovanni Esposito e Milani, dove aspetteremo il resto della squadra che ci raggiungerà lì”. La ventiduenne cosentina Sofia Petitto disputerà ail primodella sua carriera, mentre per l’udinese Matteo Medves si tratta del primo...

Advertising

OA_Sport : #Judo, Grand Slam Tbilisi: i convocati dell’Italia. 11 azzurri in gara, c’è Odette #Giuffrida - sobesport : La nostra Odette #Giuffrida è pronta per il Grand Slam di Tbilisi 2021! Forza Odette, siamo con te!?????? #judo… - Alessia59445461 : RT @Coninews: Ody e compagni di nuovo sul tatami. ?? Da venerdì a domenica, la squadra azzurra di #judo sarà impegnata a Tbilisi nel Grand… - IannacciStefano : RT @Coninews: Ody e compagni di nuovo sul tatami. ?? Da venerdì a domenica, la squadra azzurra di #judo sarà impegnata a Tbilisi nel Grand… - Coninews : Ody e compagni di nuovo sul tatami. ?? Da venerdì a domenica, la squadra azzurra di #judo sarà impegnata a Tbilisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Grand

OA Sport

PORTO VIRO (Rovigo) - Il 27 marzo 2021 avrebbe dovuto svolgersi, a Pordenone, il 37° Trofeo Villanova TournamentPrix Nazionale diKata, organizzato dall' EuropeanUnion , valido per le qualificazioni ai campionati europei. Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la ...Terza ed ultima giornata in terra uzbeka contrassegnata da un predominio pressoché assoluto da parte dei judoka giapponesi, ma il belga Nikiforov spezza ...La Nazionale Italiana di judo sarà di scena a Tbilisi, da venerdì 26 a domenica 28 marzo, per il terzo Grand Slam della stagione olimpica 2021. Lo staff tecnico tricolore ha convocato 11 atleti per la ...Dopo quasi tre settimane di stop, il World Tour di judo torna protagonista nel weekend con un nuovo Grand Slam in programma a Tbilisi, in Georgia. Si tratta del quarto evento stagionale del circuito m ...