Judas and the Black Messiah: il trailer italiano

Con sei candidature, Judas and the Black Messiah è uno dei grandi protagonisti della corsa agli Oscar 2021. Arriva in digitale da venerdì 9 aprile per Warner Bros. Home entertainment, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium sulle principali piattaforme tradizionali.

Di cosa parla il film?

Trama: L'informatore dell'FBI William O'Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell'Illinois con l'incarico di tenere d'occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O'Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo "supervisore", l'Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L'influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di ...

