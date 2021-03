Jorginho, l’agente: «Ritorno al Napoli? Valuteremo un’eventuale offerta» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joao Santos ha parlato dell’ipotetico Ritorno al Napoli di Jorginho Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, ai microfoni di Radio Marte ha parlato delle voci che vorrebbero il Napoli interessato a un Ritorno in azzurro del centrocampista italo-brasiliano. «È una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joao Santos ha parlato dell’ipoteticoaldiJoao Santos, agente tra gli altri di, ai microfoni di Radio Marte ha parlato delle voci che vorrebbero ilinteressato a unin azzurro del centrocampista italo-brasiliano. «È una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare alsarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare ilfarà un’la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a ...

