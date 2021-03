Italia’s Got Talent, stasera il gran finale. Tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 è giunto all’atto conclusivo. La finale andrà in onda stasera dalle 21:30 su TV8 e su SkyUno. La serata sarà condotta da Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello dovrà rimanere a casa dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video pubblicato sui social – ha detto di ritenersi fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore ma sperava “di poter calcare quel palco quest’anno e portare allegria e spensieratezza nella case di chi ci guarda”. Al tavolo ritroveremo come sempre la giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. All’inizio della puntata di questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma, si scoprirà il concorrente a cui è andato il Golden ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got2021 è giunto all’atto conclusivo. Laandrà in ondadalle 21:30 su TV8 e su SkyUno. La serata sarà condotta da Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello dovrà rimanere a casa dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video pubblicato sui social – ha detto di ritenersi fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore ma sperava “di poter calcare quel palco quest’anno e portare allegria e spensieratezza nella case di chi ci guarda”. Al tavolo ritroveremo come sempre la giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. All’inizio della puntata di questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma, si scoprirà il concorrente a cui è andato il Golden ...

Advertising

FQMagazineit : Italia’s Got Talent, stasera il gran finale. Tutto quello che c’è da sapere - EnricoPapi2 : Italia’s Got Talent 2021, la finale in diretta: Enrico Papi al posto di Lodovica Comello, chi sarà il vincito… - Saverio_94 : @MasterAb88 Non è tanto il film il problema (anche se comunque sarebbe stato meglio partire contro la partita), qua… - bubinoblog : ITALIA'S GOT TALENT: ENRICO PAPI CONDUCE L'IMPERDIBILE FINALE IN DIRETTA SU TV8 - TheItalianTimes : Italia’s Got Talent 2021, dopo le 7 puntate di audizioni, è arrivata alla finale, che sarà trasmessa in diretta: pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer