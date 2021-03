Italia’s Got Talent, Lodovica Comello ha il Covid | Il nome bomba del sostituto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lodovica Comello è risultata positiva al Covid, e per questo non potrà condurre la finale di Italia’s Got Talent. Chi ci sarà al suo posto? Questo è infatti il secondo anno di fila in cui la conduttrice è impossibilitata a presentare la serata finale di ‘Italia’s Got Talent‘. L’anno scorso, ad impedirle di salire nel noto studio televisivo del Talent fu la sua gravidanza. Stavolta, non si tratta invece di una lieta notizia: Lodovico Comello ha infatti contratto il Covid e non potrà esserci nella serata finale del programma musicale. Ecco chi la sostituirà. Italia’s Got Talent: chi condurrà la serata finale Dato che Lodovica Comello ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)è risultata positiva al, e per questo non potrà condurre la finale diGot. Chi ci sarà al suo posto? Questo è infatti il secondo anno di fila in cui la conduttrice è impossibilitata a presentare la serata finale di ‘Got‘. L’anno scorso, ad impedirle di salire nel noto studio televisivo delfu la sua gravidanza. Stavolta, non si tratta invece di una lieta notizia: Lodovicoha infatti contratto ile non potrà esserci nella serata finale del programma musicale. Ecco chi la sostituirà.Got: chi condurrà la serata finale Dato che...

