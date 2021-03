Italia’s Got Talent 2021, vincitore: chi ha vinto la finale dello show (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 vincitore: chi ha vinto Italia’s GOT Talent 2021 vincitore – Chi ha vinto la finale di Italia’s Got Talent 2021 andata in onda oggi, mercoledì 24 marzo 2021, in diretta dalle 21.30 su Tv8 e Sky Uno? Il vincitore è… In aggiornamento In giuria ancora una volta abbiamo trovato Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Enrico Papi, che prende il posto di Lodovica Comello, risultata positiva al Covid. Ma il vero protagonista della finale di Italia’s Got Talent 2021 è come sempre il pubblico, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got: chi haGOT– Chi haladiGotandata in onda oggi, mercoledì 24 marzo, in diretta dalle 21.30 su Tv8 e Sky Uno? Ilè… In aggiornamento In giuria ancora una volta abbiamo trovato Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Enrico Papi, che prende il posto di Lodovica Comello, risultata positiva al Covid. Ma il vero protagonista delladiGotè come sempre il pubblico, ...

