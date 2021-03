Italia’s Got Talent 2021 la finale in diretta mercoledì 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) con Enrico Papi, a decidere il voto del pubblico L’edizione di Italia’s Got Talent 2021 giunge al termine con la puntata finale mercoledì 24 marzo dalle 21:30 in diretta dagli Studi di Cinecittà su Tv8, Sky Uno e in streaming su Now. Al tavolo invece, ritroviamo come sempre la super giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi. Novità alla conduzione con Lodovica Comello che per il secondo anno lascia il timone a Enrico Papi, lo scorso anno era incinta prossima al parto, quest’anno la colpa è del Covid arrivato proprio quando meno ci voleva. Come prima cosa stasera scopriremo il vincitore del Golden Buzzer del pubblico e dodicesimo finalista, qui trovi i 4 nomi tra cui scegliere e qui l’elenco ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021) con Enrico Papi, a decidere il voto del pubblico L’edizione diGotgiunge al termine con la puntata24dalle 21:30 indagli Studi di Cinecittà su Tv8, Sky Uno e in streaming su Now. Al tavolo invece, ritroviamo come sempre la super giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi. Novità alla conduzione con Lodovica Comello che per il secondo anno lascia il timone a Enrico Papi, lo scorso anno era incinta prossima al parto, quest’anno la colpa è del Covid arrivato proprio quando meno ci voleva. Come prima cosa stasera scopriremo il vincitore del Golden Buzzer del pubblico e dodicesimo finalista, qui trovi i 4 nomi tra cui scegliere e qui l’elenco ...

