Italia’s Got Talent 2021 finale | Stefano Bronzato foto e video

Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche il mago Stefano Bronzato, detto Steven. Stefano Bronzato, che la volta scorsa aveva fatto fare un viaggio indietro nel tempo ai giudici, stavolta è andato sul "classico" con dei giochi di carte. Impossibile capire quali fossero i trucchi dietro ai suoi numeri. Davvero sorprendente! A giudicare l'esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere

