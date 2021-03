Italia’s Got Talent 2021 finale: Max Angioni (foto e video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche Max Angioni, 29enne di Como, scelto come Golden Buzz del pubblico. Max stasera ha voluto proporre nuovamente un monologo a sfondo “sacro”, leggendo un passo del Vangelo – Le nozze di Cana -, ma trasformandolo in un matrimonio napoletano. Davvero divertente. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la propria preferenza tramite SMS, Social network, sito ufficiale o App del ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche Max, 29enne di Como, scelto come Golden Buzz del pubblico. Max stasera ha voluto proporre nuovamente un monologo a sfondo “sacro”, leggendo un passo del Vangelo – Le nozze di Cana -, ma trasformandolo in un matrimonio napoletano. Davvero divertente. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la propria preferenza tramite SMS, Social network, sito ufficiale o App del ...

