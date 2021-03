Italia’s Got Talent 2021 finale: Martina Storti (foto e video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche Martina Storti, 15enne di Firenze. Martina è una giovanissima pole dancer che stasera, grazie ad un meraviglioso gioco di luci ed effetti grafici, ha portato in scena un numero nel quale sembrava volasse. Una forza e una grazia davvero notevoli, che hanno emozionato moltissimo pubblico e giuria. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche, 15enne di Firenze.è una giovanissima pole dancer che stasera, grazie ad un meraviglioso gioco di luci ed effetti grafici, ha portato in scena un numero nel quale sembrava volasse. Una forza e una grazia davvero notevoli, che hanno emozionato moltissimo pubblico e giuria. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la ...

