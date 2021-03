Italia’s Got Talent 2021 finale: Laura Formenti (foto e video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche Laura Formenti, 40enne di Pavia ma residente a Milano. Laura, comica con “partita iva”, come raccontato da lei stessa, ha presentato un monologo sull’ultimo anno, sull’Italia e su altre cose “condivise da tutti”. Molto divertente anche questa volta. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la propria preferenza tramite SMS, Social ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche, 40enne di Pavia ma residente a Milano., comica con “partita iva”, come raccontato da lei stessa, ha presentato un monologo sull’ultimo anno, sull’Italia e su altre cose “condivise da tutti”. Molto divertente anche questa volta. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la propria preferenza tramite SMS, Social ...

