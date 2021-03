Italia’s Got Talent 2021 finale: Dress in Black (foto e video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche le Dress in Black, due docenti, un’agente di commercio e due studentesse dai 25 ai 45 anni di Cagliari. Le Dress in Black sono l’unica tribute band al femminile degli Ac/Dc in Italia. Anche stavolta hanno proposto un medley ad altissimo tasso di rock, con effetti “infuocati” che hanno ricreato l’atmosfera di un vero concerto. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche lein, due docenti, un’agente di commercio e due studentesse dai 25 ai 45 anni di Cagliari. Leinsono l’unica tribute band al femminile degli Ac/Dc in Italia. Anche stavolta hanno proposto un medley ad altissimo tasso di rock, con effetti “infuocati” che hanno ricreato l’atmosfera di un vero concerto. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto ...

