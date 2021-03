Italia’s Got Talent 2021 finale: David Mazzoni (foto e video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche David Mazzoni, operatore ecologico di 38 anni di Ancona. David ha l’hobby per il canto lirico. Sul palco del Talent, dopo il successo della scorsa performance, stasera ha portato un’aria particolarmente difficile: E lucevan le stelle, tratto dalla Tosca, interpretata negli anni dai più grandi tenori. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche, operatore ecologico di 38 anni di Ancona.ha l’hobby per il canto lirico. Sul palco del, dopo il successo della scorsa performance, stasera ha portato un’aria particolarmente difficile: E lucevan le stelle, tratto dalla Tosca, interpretata negli anni dai più grandi tenori. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ...

Advertising

giamp_pippo : Ma Enrico Papi a Italia's Got Talent sostanzialmente perché? #IGT - sebasupporter : In finale ad Italia’s got talent,c’è una ginnasta,con una sola gamba,ma ha un talento unico davvero. Si sta esibend… - ilcriticonano1 : Comunque voglio solo dire che, se mi state piazzando Enrico Papi come presentatore della finale di Italia’s Got Tal… - Ch00SEL0UV : mi ero dimenticata ci fosse italia's got talent e in più la finale afammoc skhssjjs - in_chesenso : Sto guardando la pubblicità ma è interrotta spesso dalla finale di Italia's Got Talent #IGT #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer