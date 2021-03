Italia’s Got Talent 2021 finale: Christian Stoinev e Percy (foto e video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella finale del 24 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche Christian Stoinev, atleta americano di 28 anni, accompagnato ancora una volta dal meraviglioso cagnolino Percy. Christian, che già la volta scorsa aveva colpito per il suo fisico, si è esibito su nuove evoluzioni sia da solo, che accompagnato dal bravissimo Percy (e anche da un’altro cagnolino poi magicamente scomparso), anche lui un vero atleta, che si è destreggiato tra canestri ed equilibrismi. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelladel 24 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), abbiamo rivisto in scena anche, atleta americano di 28 anni, accompagnato ancora una volta dal meraviglioso cagnolino, che già la volta scorsa aveva colpito per il suo fisico, si è esibito su nuove evoluzioni sia da solo, che accompagnato dal bravissimo(e anche da un’altro cagnolino poi magicamente scomparso), anche lui un vero atleta, che si è destreggiato tra canestri ed equilibrismi. A giudicare l’esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, ...

