Italia’s Got Talent 2021 finale | Black Widow foto e video

La finale del 24 marzo 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 con la conduzione di Lodovica Comello (stasera assente causa Covid, sostituita da Enrico Papi), ha riportato sul palco anche le Black Widow, giovani ragazze dai 13 ai 25 anni. Il gruppo ha portato sul palco anche questa volta una coreografia veramente suggestiva, fatta di grande sincronia e movimenti armonici, frutto di tantissimo allenamento. Una coreografia che ha portato il pubblico in un ambiente quasi magico. A giudicare l'esibizione è stata come sempre la giuria formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, anche se stavolta è stato determinante il televoto del pubblico da casa, che ha potuto esprimere la propria preferenza

