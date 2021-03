Italia’s Got Talent 2021, chi sono le Black Widow: giovani danzatrici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021, le Black Widow parteciperanno all’ultima puntata dell’edizione 2021. Il Talent show è pieno di grandi artisti e l’esibizione ispirata all’oriente ha conquistato i giudici. Black Widow, chi sono le ballerine orientali su Italia’s Got Talent 2021 (Screenshot)Le giovani Black Widow sono originarie di Camporosso nella provincia di Imperia, hanno creato un potente legame con l’oriente. Durante la loro esibizione hanno cercato di interpretare in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani. La serie di effetti visivi e soprattutto l’esibizione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got, leparteciperanno all’ultima puntata dell’edizione. Ilshow è pieno di grandi artisti e l’esibizione ispirata all’oriente ha conquistato i giudici., chile ballerine orientali suGot(Screenshot)Leoriginarie di Camporosso nella provincia di Imperia, hanno creato un potente legame con l’oriente. Durante la loro esibizione hanno cercato di interpretare in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani. La serie di effetti visivi e soprattutto l’esibizione ...

