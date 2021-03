Italia’s Got Talent 2021, chi è Martina Storti la ballerina di pole dance (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021, Martina Storti sarà una delle finalisti che parteciperanno all’ultima puntata dell’edizione 2021. Martina Storti, chi è la pole dancer finalista di Italia’s Got Talent 2021 (Screenshot)I giudici del Talent show, Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich nel corso delle puntate hanno deciso chi saranno i finalisti. Martina Storti è una delle finaliste scelte per l’ultima puntata di Italia’s Got Talent 2021, nelle scelta c’è anche lo zampino di Enrico Papi, il quale sarà l’ospite speciale della serata. 11 ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Gotsarà una delle finalisti che parteciperanno all’ultima puntata dell’edizione, chi è lar finalista diGot(Screenshot)I giudici delshow, Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich nel corso delle puntate hanno deciso chi saranno i finalisti.è una delle finaliste scelte per l’ultima puntata diGot, nelle scelta c’è anche lo zampino di Enrico Papi, il quale sarà l’ospite speciale della serata. 11 ...

