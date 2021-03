Italia’s Got Talent 2021: chi è Eleonora Di Cocco, l’illusionista di Velletri (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conosciamo meglio Eleonora Di Cocco, l’illusionista che ha partecipato a Italia’s Got Talent 2021 stregando giudici e pubblico con il suo numero di “magia”. (screenshot video)Eleonora Di Cocco è originaria di Velletri ed è una libera professionista. Mentalista, ipnotista, maga e intrattenitrice, si è presentata a Italia’s Got Talent 2021 insieme a Chiara, la sua assistente, portando sul palco un incredibile numero di trasmissione del pensiero che ha lasciato i giudici senza parole. La carriera dell’illusionista è iniziata negli anni Novanta: col passare del tempo ha organizzato numerosi spettacoli sia in Italia che all’estero e ha partecipato a diverse trasmissioni ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conosciamo meglioDiche ha partecipato aGotstregando giudici e pubblico con il suo numero di “magia”. (screenshot video)Diè originaria died è una libera professionista. Mentalista, ipnotista, maga e intrattenitrice, si è presentata aGotinsieme a Chiara, la sua assistente, portando sul palco un incredibile numero di trasmissione del pensiero che ha lasciato i giudici senza parole. La carriera delè iniziata negli anni Novanta: col passare del tempo ha organizzato numerosi spettacoli sia in Italia che all’estero e ha partecipato a diverse trasmissioni ...

