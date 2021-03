Italia’s Got Talent 2021, chi è Avio: il suo fischio pazzesco incanta tutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conosciamo meglio Avio Focolari, l’attore teatrale che ha partecipato a Italia’s Got Talent 2021 sorprendendo giudici e pubblico con il suo fischiettio polifonico. Avio Focolari (screenshot video)Avio Focolari è un attore teatrale di Roma che ha alle spalle una lunga carriera. Parallelamente al Talento per la recitazione, da quando è piccolo ha iniziato a coltivare un’altra sua grande dote che ha scoperto di avere solamente per caso. Una particolarissima predisposizione, che ha deciso di portare sul palco di Italia’s Got Talent 2021. La sua esibizione ha sorpreso tutti, pubblico e giudici: Avio ha infatti fatto il pieno di applausi, guadagnandosi la standing ovation. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conosciamo meglioFocolari, l’attore teatrale che ha partecipato aGotsorprendendo giudici e pubblico con il suo fischiettio polifonico.Focolari (screenshot video)Focolari è un attore teatrale di Roma che ha alle spalle una lunga carriera. Parallelamente alo per la recitazione, da quando è piccolo ha iniziato a coltivare un’altra sua grande dote che ha scoperto di avere solamente per caso. Una particolarissima predisposizione, che ha deciso di portare sul palco diGot. La sua esibizione ha sorpreso, pubblico e giudici:ha infatti fatto il pieno di applausi, guadagnandosi la standing ovation. ...

