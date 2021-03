Italia zona rossa, Draghi: “Scuola riaprirà per prima” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per scongiurare la diffusione del covid in Italia, l’obiettivo è quello di arrivare a “mezzo milione di vaccinazioni al giorno” mentre “se la situazione lo permetterà, penseremo alle riaperture subito dopo Pasqua. Scuola in primis”. Così il premier Mario Draghi, oggi in Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. “Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile”, l’imperativo del governo, che ha visto nelle “prime settimane di marzo somministrazioni più che raddoppiate”. Per Draghi è “importante procedere spediti”, ma è “cruciale vaccinare fragili e anziani” con i “4 vaccini sicuri ed efficaci” approvati, che sono la “chiave per superare la crisi”. Dei quattro vaccini, spiega il premier, “tre sono già in somministrazione, il quarto – quello di J&J – sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per scongiurare la diffusione del covid in, l’obiettivo è quello di arrivare a “mezzo milione di vaccinazioni al giorno” mentre “se la situazione lo permetterà, penseremo alle riaperture subito dopo Pasqua.in primis”. Così il premier Mario, oggi in Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. “Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile”, l’imperativo del governo, che ha visto nelle “prime settimane di marzo somministrazioni più che raddoppiate”. Perè “importante procedere spediti”, ma è “cruciale vaccinare fragili e anziani” con i “4 vaccini sicuri ed efficaci” approvati, che sono la “chiave per superare la crisi”. Dei quattro vaccini, spiega il premier, “tre sono già in somministrazione, il quarto – quello di J&J – sarà ...

