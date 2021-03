Italia U21 | Nicolato | «Manca il ritmo partita Meglio non perdere»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha commentato l’esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca: le sue parole Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca. PRESTAZIONE – «Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il, ma nel secondo tempo si poteva far. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni, siamo stati anche un pizzico sfortunati. Dobbiamo cercare di fare ilpossibile: vincere eraera peggio». ESPULSI TONALI E MARCHIZZA – «Anche questo non ci fa piacere, ma sono cose che capitano nel calcio». Leggi su ...