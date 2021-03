Italia-Repubblica Ceca U21 oggi | orario | tv | programma | probabili formazioni Scamacca titolare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ ora di far parlare il campo: i gironi di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 hanno messo 14 posti in palio oltre a quelli riservati ad Ungheria e Slovenia, ammesse in quanto Paesi organizzatori. Le nove vincitrici dei gironi e le cinque migliori seconde si sono qualificate. La fase a gironi inizierà, mercoledì 24, e si concluderà il 31 marzo, con le vincitrici dei quattro raggruppamenti e le seconde che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta prevista dal 31 maggio al 6 giugno. Il sorteggio si è tenuto a Nyon il 10 dicembre scorso ed ha visto l’inserita nel girone con, Spagna e Slovenia. L’in questa prima fatica degli Europei di categoria affronterà la. Il match verrà trasmesso in diretta tv su ...