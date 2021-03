Italia | Mancini | ”Sulla formazione contro l’Irlanda non ho dubbi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roberto, allenatore della Nazionalena, nella conferenza stampa pre-Irlanda del Nord non ha nascosto tutto il suo entusiasmo, sia in vista della gara di qualificazione di Mondiali 2022, sia in vista del prossimo Europeo di giugno., Chiellini ha detto che l’ambiente azzurro è magico. E’ d’accordo? Speriamo che sia così. E’ chiaro che possono esserci momenti più difficili, ma questo ambiente resta magico perché rappresentiamo una federazione che ha vinto quattro mondiali. La preoccupa la situazione di Donnarumma che non ha ancora rinnovato? Sarà una telenovela durante l’Europeo? Non sono preoccupato perché i ragazzi sono abituati e Gigio è più abituato alla situazione rispetto all’Europeo Under 21 di qualche anno fa. La nostra concentrazione sarà solo sull’Europeo, una competizione che non ...

INVIATO AD PARMA - I cinque mesi senza Nazionale gli hanno fatto venire una voglia terribile di Nazionale. Robertonella conferenza stampa pre- Irlanda del Nord non ha nascosto tutto il suo entusiasmo, sia in vista della gara di qualificazione di Mondiali 2022, sia in vista del prossimo Europeo di ...... e l'ultima sconfitta - una delle due della gestione, al suo rientro in panchina dopo lo ...- Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta, in esclusiva, su Rai1, a partire dalle 20.35, ...Il centrocampista dello Spezia è stato convocato dal CT Mancini per tre impegni per la qualificazione ai Mondiali 2022. Tra i suoi ricordi in un video su Instagram una partita da avversario del ...ULTIME ITALIA – Domani sera inizia ufficialmente il percorso dell’Italia verso la qualificazione al prossimo Mondiale. Il CT Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la ...