Italia-Irlanda del Nord, Mancini: "Gli spazi saranno ridotti, importante concentrarsi su un aspetto"

L'Italia si prepara alle sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri dovranno affrontare le tre Nazionali nelle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022, si inizia contro i Nord-irlandesi nella serata di giovedì 25 marzo. Il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Sarà una cosa molto importante, sarà la prima, la più complicata. Arriva dopo tanti mesi, sarà quella più insidiosa che affronteremo a Parma. Ci sarà da stare molto attenti, concentrati, è sempre meglio iniziare con il piede giusto. Non ho dubbi, forse uno. Stiamo valutando il resto per vedere, troviamo oggi i ragazzi dell'Inter, abbiamo avuto qualche problema, valutiamo per la panchina."

