Italia fermata sull'1-1 da Repubblica Ceca nell'esordio a Euro U.21 (Di mercoledì 24 marzo 2021) CELJE (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Uno sfortunato autogol di Maggiore nega i tre punti all'Italia nell'esordio all'Europeo under 21. Dopo il vantaggio di Scamacca, i ragazzi di Nicolato vengono raggiunti a un quarto d'ora dal termine sull'1-1 dalla Repubblica Ceca e non riescono a emulare la Spagna, in testa in solitaria nel gruppo B dopo la vittoria contro i padroni di casa della Slovenia. Consci della differenza sul piano tecnico, i cechi provano a sfruttare la fisicità su palla inattiva e la prima grande occasione capita sui piedi di Lingr: solamente un gran riflesso con il piede di Carnesecchi evita il peggio e salva gli azzurrini. L'Italia, però, prende confidenza con il passare dei minuti. La coppia di centravanti formata da capitan Cutrone e Scamacca ...

