Italia e Ue possono bloccare l'export di AstraZeneca, dice l'esperto (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - "Qualunque ordinamento, nazionale o sovranazionale, ha il potere di adottare misure straordinarie in presenza di situazioni eccezionali come le pandemie o le guerre: la vicenda dei vaccini rientra sicuramente nell'ambito di tali situazioni. In Italia il Governo può dunque bloccare, con decreto legge, l'esportazione dei vaccini". Così all'AGI Federico Tedeschini, professore emerito di Diritto Pubblico alla Sapienza e avvocato amministrativista, in relazione ad alcune alle dosi di vaccino AstraZeneca scoperte dai carabinieri del Nas nello stabilimento di Anagni. "Questo - prosegue Tedeschini - secondo l'articolo 78 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ex art. 15, comma 1, che lo estende fino ad ogni 'caso di pericolo pubblico che minacci la vita di una Nazione'". In particolare, rileva ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - "Qualunque ordinamento, nazionale o sovranazionale, ha il potere di adottare misure straordinarie in presenza di situazioni eccezionali come le pandemie o le guerre: la vicenda dei vaccini rientra sicuramente nell'ambito di tali situazioni. Inil Governo può dunque, con decreto legge, l'esportazione dei vaccini". Così all'AGI Federico Tedeschini, professore emerito di Diritto Pubblico alla Sapienza e avvocato amministrativista, in relazione ad alcune alle dosi di vaccinoscoperte dai carabinieri del Nas nello stabilimento di Anagni. "Questo - prosegue Tedeschini - secondo l'articolo 78 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ex art. 15, comma 1, che lo estende fino ad ogni 'caso di pericolo pubblico che minacci la vita di una Nazione'". In particolare, rileva ...

