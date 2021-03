Italia, Chiellini: “Non sottovaluteremo l’Irlanda del Nord. Pirlo? Hanno già chiarito” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il difensore dell'Italia Giorgio Chiellini ha condiviso le sue aspettative per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 contro l'Irlanda del Nord in programma domani allo stadio Tardini di Parma. “Non li sottovaluteremo perché ci siamo scottati qualche anno fa nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo in Russia. L'Irlanda del Nord come squadra è diametralmente opposta alla nostra in termini di caratteristiche. È bello vedere la squadra crescere e la cosa migliore che ho notato negli ultimi due e più anni è che siamo tutti intercambiabili. La Nazionale Italiana ci è sempre riuscita, anche cambiando composizione, il che significa che c'è un'idea comune che tutti Hanno imparato. Anche quando mancavano giocatori chiave come Marco Verratti, Jorginho o ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il difensore dell'Giorgioha condiviso le sue aspettative per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 contro l'Irlanda delin programma domani allo stadio Tardini di Parma. “Non liperché ci siamo scottati qualche anno fa nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo in Russia. L'Irlanda delcome squadra è diametralmente opposta alla nostra in termini di caratteristiche. È bello vedere la squadra crescere e la cosa migliore che ho notato negli ultimi due e più anni è che siamo tutti intercambiabili. La Nazionalena ci è sempre riuscita, anche cambiando composizione, il che significa che c'è un'idea comune che tuttiimparato. Anche quando mancavano giocatori chiave come Marco Verratti, Jorginho o ...

Advertising

DiMarzio : #Nazionale | Le parole di #Chiellini alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord - ennejuve : Italia, Chiellini: 'La Juventus ha fatto meno del previsto in generale, il problema non è Pirlo' Che parole d'amico. - ItaSportPress : Italia, Chiellini: 'Non sottovaluteremo l'Irlanda del Nord. Pirlo? Hanno già chiarito' - - CorSport : #Chiellini: 'Il problema non è #Pirlo, ma la #Juve' ?? - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Nazionale | Le parole di #Chiellini alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord -