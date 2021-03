Israele, le elezioni incoronano (di nuovo) Benjamin Nethanyahu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il leader della Likud tuttavia, per offrire una maggioranza solida allo Stato di Israele post-Covid, potrebbe dover scendere a compromessi Con il 50% dello spoglio elettorale già effettuato, Benjamin Nethanyahu sta per confermarsi come Primo Ministro dello Stato di Israele: un potere, quello del leader della Likud, che non conosce interruzioni da dodici anni, incluse le parentesi come Ministro reggente e capo di un governo di unità nazionale espletate negli ultimi due anni, che però questa volta – per avere un’inoppugnabile pregnanza politica all’interno della Knesset, potrebbe trovarsi costretto a scendere a compromessi. Da solo, il fronte pro-Nethanyahu non arriverebbe infatti alla maggioranza richiesta (dai 61 ai 120 seggi ) e potrebbe perciò chiedere il soccorso di Yamina, partito ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il leader della Likud tuttavia, per offrire una maggioranza solida allo Stato dipost-Covid, potrebbe dover scendere a compromessi Con il 50% dello spoglio elettorale già effettuato,sta per confermarsi come Primo Ministro dello Stato di: un potere, quello del leader della Likud, che non conosce interruzioni da dodici anni, incluse le parentesi come Ministro reggente e capo di un governo di unità nazionale espletate negli ultimi due anni, che però questa volta – per avere un’inoppugnabile pregnanza politica all’interno della Knesset, potrebbe trovarsi costretto a scendere a compromessi. Da solo, il fronte pro-non arriverebbe infatti alla maggioranza richiesta (dai 61 ai 120 seggi ) e potrebbe perciò chiedere il soccorso di Yamina, partito ...

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - fattoquotidiano : Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” - Internazionale : • Le elezioni legislative in Israele • Almeno 15 rohingya morti nell’incendio di un campo in Bangladesh • Rieletto… - GioBernard : RT @radio3mondo: La fazione dei 'religiosi sionisti' sta prendendo forza, è fortemente di destra e ha approcci anche razzisti. In questo vo… -