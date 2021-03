Israele, Della Pergola: “Quinte elezioni possibili, sistema elettorale arcaico” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una quinta elezione “non è del tutto implausibile, perché si arriva ad una situazione di quasi pareggio”. A dirlo è il demografo israeliano di origine italiana Sergio Della Pergola, raggiunto dall’Adnkronos all’indomani delle elezioni in Israele, per la quarta volta in due anni, sottolineando “la situazione di grande incertezza e crisi”, imputabile anche ad “un sistema elettorale arcaico” . Tuttavia, rimarca, bisogna aspettare i risultati definitivi di venerdì, “anche lo spostamento di un solo seggio può essere critico”, fino ad allora si può parlare solo “in modo generico”. Vanno ancora esaminati oltre 400mila suffragi dei ‘fuori sede’: i soldati, i malati di covid, voti dall’estero, chi ha votato all’arrivo all’aeroporto. Sono le cosiddette ‘buste doppie’, vanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una quinta elezione “non è del tutto implausibile, perché si arriva ad una situazione di quasi pareggio”. A dirlo è il demografo israeliano di origine italiana Sergio, raggiunto dall’Adnkronos all’indomani dellein, per la quarta volta in due anni, sottolineando “la situazione di grande incertezza e crisi”, imputabile anche ad “un” . Tuttavia, rimarca, bisogna aspettare i risultati definitivi di venerdì, “anche lo spostamento di un solo seggio può essere critico”, fino ad allora si può parlare solo “in modo generico”. Vanno ancora esaminati oltre 400mila suffragi dei ‘fuori sede’: i soldati, i malati di covid, voti dall’estero, chi ha votato all’arrivo all’aeroporto. Sono le cosiddette ‘buste doppie’, vanno ...

