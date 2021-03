Isonzo ci trasporta sul fronte italiano della Prima Guerra Mondiale nel trailer di annuncio

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è un nuovo shooter tattico inpersona che trasporterà i giocatori sul. Il titolo fa parte di una serie che ha già visto l'uscita di altri due giochi ambientati nello stesso periodo storico, vale a dire Verdun e Tannenberg. In, la ferocealpina metterà alla prova le abilità tattiche dei giocatori in un FPS che presenterà combattimento tra vette panoramiche, aspre valli e città idilliache del nord Italia. Qui sotto, potete vedere ildidel gioco pubblicato su YouTube da IGN: Leggi altro...

Ecco il trailer di annuncio di Isonzo, il nuovo gioco sulla Prima Guerra Mondiale ambientato sul fronte italiano.