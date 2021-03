Isola dei Famosi, Vera Gemma ha una mancanza: “Quando hai voglia di farlo in maniera pesante” (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) La particolare confessione di Vera Gemma Chi accetta di fare L’Isola dei Famosi fa perfettamente che durante questo percorso ci sono una serie di privazioni. Nella 15esima edizione che è partita una settimana fa c’è una naufraga in particolare che sembra soffrirne solo una e non si tratta di cibo. Stiamo parlando dell’attrice romana Vera Gemma che in questi giorni in Honduras ha fatto una confessione molto precisa ai suoi compagni d’avventura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la figlia del compianto Giuliano. La mancanza dell’attrice romana Parlando con i suoi compagni d’avventura a L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma ha manifestato una sua particolare mancanza. Il cibo? ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) La particolare confessione diChi accetta di fare L’deifa perfettamente che durante questo percorso ci sono una serie di privazioni. Nella 15esima edizione che è partita una settimana fa c’è una naufraga in particolare che sembra soffrirne solo una e non si tratta di cibo. Stiamo parlando dell’attrice romanache in questi giorni in Honduras ha fatto una confessione molto precisa ai suoi compagni d’avventura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la figlia del compianto Giuliano. Ladell’attrice romana Parlando con i suoi compagni d’avventura a L’dei15,ha manifestato una sua particolare. Il cibo? ...

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - BBilanShit : RT @JacopoIslandWay: Kia Manuia e buon fine settimana! Uno dei miei panorami preferiti: la vista di Honeymoon Island e Maina dalla cima di… - EugenioBerto70 : Oratorio come l'Isola dei famosi contro la dad -