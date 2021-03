Isola dei Famosi, Selvaggia Roma non ci sarà (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Selvaggia Roma non sarà all'Isola dei Famosi. Anzi, presto la vedremo in un film. A smentire le indiscrezioni di questi giorni sull'influencer divenuta un volto noto della tv per la sua partecipazione al Grande fratello vip è Lele Mora, che all'Adnkronos spiega che l'ex gieffina "ha già un contratto firmato per un film molto importante". "Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l'immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per Selvaggia Roma, ma siamo proiettati in un futuro differente, non esclusivamente televisivo - spiega Lele Mora - In questo momento la facciamo studiare con dei grandi maestri, la stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare. La volevano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Adnkronos) -nonall'dei. Anzi, presto la vedremo in un film. A smentire le indiscrezioni di questi giorni sull'influencer divenuta un volto noto della tv per la sua partecipazione al Grande fratello vip è Lele Mora, che all'Adnkronos spiega che l'ex gieffina "ha già un contratto firmato per un film molto importante". "Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l'immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per, ma siamo proiettati in un futuro differente, non esclusivamente televisivo - spiega Lele Mora - In questo momento la facciamo studiare con dei grandi maestri, la stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare. La volevano ...

