Isola dei Famosi: Rafinados e Burinos ‘riuniti’, emergono prime antipatie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Awed al settimo cielo: finalmente potrà conoscere meglio Miryea e Drusilla, intanto Vera Gemma e Brando Giorgi hanno i primi nemici L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Awed al settimo cielo: finalmente potrà conoscere meglio Miryea e Drusilla, intanto Vera Gemma e Brando Giorgi hanno i primi nemici L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - casino90210 : RT @elisa_vegnuti: @tatysaid @AmiciUfficiale E ci sarebbe un modo anche per il televoto... come fanno per l’Isola dei Famosi. Sappiamo che… - Scisciano : Capri, Federalberghi Isola di Capri:”Dopo lo scempio dei Faraglioni bisogna rilanciare l’idea di candidare Capri al… -