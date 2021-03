Isola dei Famosi, Marco Maddaloni fa uno spoiler: “Credo che la finale si farà in Honduras” (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marco Maddaloni fa uno spoiler su L’Isola dei Famosi 2021 La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha preso al via solo una settimana fa ma già si parla della finalissima che avverrà tra tre mesi. A tal proposito, il reality show condotto da Ilary Blasi quest’anno potrebbe proclamare, per la prima volta nella storia del programma, il vincitore in Honduras e non più in studio a Cologno Monzese, come alle precedenti stagioni. Per quale ragione? Con molta probabilità tale decisone potrebbe essere presa per via della pandemia attualmente in corso e alla tantissime misure di contenimento a cui siamo sottoposti da oltre un anno proprio per evitare la diffusione del virus. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato lo sportivo campano. Finalissima ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021)fa unosu L’dei2021 La 15esima edizione de L’deiha preso al via solo una settimana fa ma già si parla della finalissima che avverrà tra tre mesi. A tal proposito, il reality show condotto da Ilary Blasi quest’anno potrebbe proclamare, per la prima volta nella storia del programma, il vincitore ine non più in studio a Cologno Monzese, come alle precedenti stagioni. Per quale ragione? Con molta probabilità tale decisone potrebbe essere presa per via della pandemia attualmente in corso e alla tantissime misure di contenimento a cui siamo sottoposti da oltre un anno proprio per evitare la diffusione del virus. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato lo sportivo campano. Finalissima ...

