Isola dei Famosi: chi è Elettra Lamborghini? Carriera e vita privata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Elettra Lamborghini, showgirl e cantante bolognese, è una dei tre opinionisti in questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo sull’ereditiera? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua Carriera? I suoi amori? Scopriamo tutto sulla della “Twerking Queen”. Elettra Lamborghini è stata scelta, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, come opinionista all’Isola dei Famosi. È figlia di Tonino Lamborghini e nipote Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021), showgirl e cantante bolognese, è una dei tre opinionisti in questa quindicesima edizione dell’dei, condotta da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo sull’ereditiera? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua? I suoi amori? Scopriamo tutto sulla della “Twerking Queen”.è stata scelta, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, come opinionista all’dei. È figlia di Toninoe nipote Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - SimoAlex61 : @matteorenzi Per me all’isola dei famosi quest’anno spaccavi!!! - laportaborsetv : RT @davidemaggio: Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per essersi mac… -