Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata, tra discussioni e nuovi ingressi (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Isola dei Famosi torna domani, giovedì 25 marzo con una nuova puntata in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno i tre opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Sarà un altro appuntamento ricco di colpi di scena con le due squadre dei naufraghi chiamati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della prima puntata anticipazioni Isola dei Famosi 2021, terza puntata anticipazioni Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per Gemma anticipazioni Grande Fratello Vip 5 ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’deitorna domani, giovedì 25 marzo con una nuovain prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno i tre opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Sarà un altro appuntamento ricco di colpi di scena con le due squadre dei naufraghi chiamati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dei2021, ledella primadei2021, terzaUomini e Donne, dama smascherata. Amore per GemmaGrande Fratello Vip 5 ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - PasqualeMarro : #IsoladeiFamosi, tam-tam fuori controllo, chi piomba in Honduras - zazoomblog : Isola dei famosi: Tommaso Zorzi rivelva un clamoroso spoiler - #Isola #famosi: #Tommaso #Zorzi -