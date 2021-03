Isola dei famosi 2021, Selvaggia Roma forse nuova naufraga col suo ex (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le indiscrezioni sull’Isola dei famosi 2021 si stanno susseguendo ad una velocità disarmante. Come già annunciato in precedenza, il cast non è ancora chiuso, sta di fatto che presto sbarcheranno in Honduras altri concorrenti. Tra di loro è spuntato anche il nome dell’ex gieffina Selvaggia Roma. Questa, però, non è l’unica novità in merito. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, pare che la ragazza potrebbe approdare nel reality show in compagnia del suo ex fidanzato. Qualora queste indiscrezioni venissero ufficializzate dagli autori del programma, si tratterebbe di un vero colpaccio per Ilary Blasi. Selvaggia Roma forse all’Isola dei famosi 2021 Sul profilo Instagram di Amedeo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le indiscrezioni sull’deisi stanno susseguendo ad una velocità disarmante. Come già annunciato in precedenza, il cast non è ancora chiuso, sta di fatto che presto sbarcheranno in Honduras altri concorrenti. Tra di loro è spuntato anche il nome dell’ex gieffina. Questa, però, non è l’unica novità in merito. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, pare che la ragazza potrebbe approdare nel reality show in compagnia del suo ex fidanzato. Qualora queste indiscrezioni venissero ufficializzate dagli autori del programma, si tratterebbe di un vero colpaccio per Ilary Blasi.all’deiSul profilo Instagram di Amedeo ...

