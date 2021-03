Isola dei Famosi 2021, il filmato a luci rosse per Gilles Rocca (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 ha già il suo sex-symbol: si tratta dell’attore Gilles Rocca, conosciuto anche per la sua partecipazione all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” (che ha vinto). Fisico statuario, sguardo penetrante e barba sexy, Gilles ha subito attirato l’interesse femminile. E di recente a lui si è interessato anche il portale “Trash Italiano” che ha immortalato una sua gaffe a luci rosse. In un’inquadratura dei registi dell’Isola, infatti, Gilles sembra quasi stia facendo dell’auto-erotismo: le movenze sono le stesse, peccato che in realtà l’attore sta strofinando con forza la pietra per cercare di accendere il fuoco. Ma quest’ultimo non è stato inquadrato e così la fatica, i gesti e la velocità “di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’deiha già il suo sex-symbol: si tratta dell’attore, conosciuto anche per la sua partecipazione all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” (che ha vinto). Fisico statuario, sguardo penetrante e barba sexy,ha subito attirato l’interesse femminile. E di recente a lui si è interessato anche il portale “Trash Italiano” che ha immortalato una sua gaffe a. In un’inquadratura dei registi dell’, infatti,sembra quasi stia facendo dell’auto-erotismo: le movenze sono le stesse, peccato che in realtà l’attore sta strofinando con forza la pietra per cercare di accendere il fuoco. Ma quest’ultimo non è stato inquadrato e così la fatica, i gesti e la velocità “di ...

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - zazoomblog : Tommaso Zorzi spoilera prolungamento Isola dei Famosi: quando finisce - #Tommaso #Zorzi #spoilera - leone52641 : RT @MFerraglioni: ISOLA DEI FAMOSI: SHARE IN CRISI – ECCO LE NOVITA’ #isoladeifamosi #isola #tommasozorzi #zorzi #IlaryBlasi #tommaso #tzvi… -