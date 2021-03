(Di mercoledì 24 marzo 2021) In casasi parla di futuro e nello specifico di quello di Arturo. Il centrocampista ha senza dubbio disputato fin qui una stagione sotto le aspettative ed ecco perché in vista delle prossime stagione non è sicura la sua permanenza.Età e ingaggio fanno pensare che l'proverà la cessione. Ma dove? Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero almeno tre le piste percorribili: Brasile, Turchia o Francia. Ci sarebbe anche la pista araba ma la voglia è quella di un calcio più competitivo, anche in vista degli impegni con la Nazionale. Flamengo, Galatasaray e Marsiglia sono le ipotesi più accreditate. Vedremo cosa accadrà al termine della stagione. Per ora sono solo rumors, chissà se diventeranno piste concrete...caption id="attachment 1047913" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA ...

Gazzetta_it : #Calciomercato @Inter Dove va #Vidal? #Marsiglia, #Gala e #Flamengo alla finestra - MCalcioNews : Inter, Vidal tra i partenti in estate - ItaSportPress : Inter, Vidal ha deluso: tre club alla finestra - - infoitsport : Inter, nel 2021-22 lo stipendio di Vidal sale. Tre club su di lui: "La verità sull'OM" - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Estigarribia: 'Inter, progetto serio. Se vincesse lo scudetto, sarei contento per Conte e Vidal'

Arturo Vidal rischia di non essere confermato dall'Inter nella prossima stagione. Voluto fortemente da Antonio Conte, il centrocampista cileno tra infortuni e prove non all'altezza ha deluso, e la sua età... Doveva essere il trascinatore, il leader carismatico, il trascinatore dell'Inter di Antonio Conte e invece si è dimostrato solamente un lontano parente del giocatore che avevamo tanto ammirato tempi d...