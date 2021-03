Intel positiva spinta dal piano del nuovo CEO

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance del principale produttore di chip, che si attesta a 65,09 con un aumento del 2,54%,daldel neo-CEO Pat Gelsinger, il quale intende puntare sull’incremento della capacità produttiva di chip dell’azienda dopo anni di declino, in cui la società era stata superata dai concorrenti asiatici come TSMC.ha annunciato un investimento di circa 20 miliardi di dollari per la costruzione di due nuove fabbriche in Arizona, che daranno vita complessivamente a oltre 20mila nuovi posti di lavoro. Un’altra grande novità è la costituzione di una nuova divisione chiamataFoundry Services, che produrrà chip anche per conto di altre società. Ciò potrebbe sconvolgere un mercato in cui tante aziende tecnologiche progettano chip e poi si rivolgono a fabbriche asiatiche per ...