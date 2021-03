Innovazione per Roma Capitale: intelligenza artificiale e 5G per la sicurezza del patrimonio ambientale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Potenziare la sicurezza e tutelare il patrimonio ambientale con l’utilizzo di satelliti, droni, sistemi anti-incendio ad alta risoluzione, sensori video-acustici, intelligenza artificiale e 5G. È il progetto sperimentale presentato da Roma Capitale e Leonardo all’interno del sito della Pineta di Castel Fusano – area protetta di circa 1.000 ettari all’interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Un progetto promosso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, la direttrice Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) Elodie Viau, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo. Cofinanziato da Esa e Asi nell’ambito ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Potenziare lae tutelare ilcon l’utilizzo di satelliti, droni, sistemi anti-incendio ad alta risoluzione, sensori video-acustici,e 5G. È il progetto sperimentale presentato dae Leonardo all’interno del sito della Pineta di Castel Fusano – area protetta di circa 1.000 ettari all’interno della Riserva Naturale Statale Litoraleno. Un progetto promosso dalla sindaca diVirginia Raggi, la direttrice Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) Elodie Viau, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo. Cofinanziato da Esa e Asi nell’ambito ...

