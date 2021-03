Incidente sull’autostrada A14 di Bologna | una vittima

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021)mortaleA14 di. Schianto tra due camion e un furgone: perde la vita un uomo di 64 anni. È successo oggi 24 marzo. Un uomo di 64 anni proveniente da Mantova è morto in seguito ad un tamponamentoA14 di. L’è avvenuto attorno alle 14.00 nella trafficatissima arteria bolognese. A causa dello schianto è stato necessario chiudere il tratto tra il bivio per la A13 e il raccordoCasalecchio per più di un’ora. L’intervento dei soccorsi dopo l’L’arrivo dei soccorsi sanitari e meccanici è avvenuto poco dopo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, alcune pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3 Tronco didi Autostrade ...