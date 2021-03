Incendio nell' appartamento | la pittrice Roberta Filippi cade dalla finestra e muore

Advertising

MSF_ITALIA : Secondo le stime delle Nazioni Unite, nell’incendio scoppiato ieri nei campi a Cox’s Bazar #Bangladesh circa 15 per… - cronaca_news : Bologna, incendio nell’ex fonderia Sabiem: colonna di fumo nero e paura tra i cittadini - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Doppio incendio nell’Alto Vicentino - maiortom : RT @battiston_g: C’è una bambina di 7 anni, Khin Myo Chit, tra le vittime della repressione in Myanmar. In Bangladesh almeno 15 vittime, mi… - UnioneSarda : #Sardegna - #Iglesias, incendio nell'ex asilo di Serra Perdosa: due uomini intossicati -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nell

L'Unione Sarda

Gli inquirenti stanno indagando ma le cause dellsono ancora imprecisate.'ex fonderia Sabiem di Bologna : fumo nero visibile a km L'scoppiato'ex fonderia Sabiem in via Emilia Ponente a Bologna, ha fatto allarmare i cittadini. Tantissime le ...Sono divampate le fiamme questo pomeriggio in località Vallericcia, intorno alle ore 14. A bruciare sono stati una grossa porzione di sterpaglie insieme ad alcuni giacimenti di rifiuti in un campo inc ...Roberta Filippi, pittrice di 74 anni, è morta stamane precipitando dal suo appartamento in fiamme, al terzo piano di una palazzina in via Giulia, in pieno centro a Roma.