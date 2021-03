In Italia sfottiamo Allegri | in Germania hanno capito che non c’è futuro senza tecnica calcistica

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) C’è chinon l’haperché “farfuglia”. “Comincia un discorso, non lo finisce, non sa parlare”. I social quando s’ostinano a perdersi la sostanza delle cose, s’atteggiano a grande commissione d’esame di maturità. Dove non insiste il tifo – allo juventinonon condoneranno mai i riferimenti al “dna bianconero” – arriva la pedanteria formale: “eh ma non si capisce…”. Per cui in molti, moltissimi, nonpotuto apprezzare uno dei tanti inneschi di riflessione cheha piazzato in tv, su Sky, domenica sera: il calcio,, non va da nessuna parte. Mica un inedito.ne fa una sua battaglia retorica da sempre, riferendosi alle benedette scuole calcio, ai bambini cui invece della libertà viene insegnata la ...