Ultime Notizie dalla rete : estate Orio In estate a Orio 600 voli Ryanair a settimana Una ripartenza dei voli per nulla timida quella di Ryanair, che per l'estate 2021 dall'areoporto di Orio al Serio (Bergamo) prevede di effettuare oltre 600 voli settimanali. La compagnia lowcost martedì 23 marzo ha annunciato nuovi investimenti nella sua base bergamasca,...

Treviglio, il giudice sul sindaco Juri Imeri: "L'arrestata parla di favori in cambio di voti alle elezioni" Di sicuro il primo timbro sospetto risale al 2019 ed è stato denunciato l'estate scorsa da una cittadina ucraina che non capiva perché, sul suo passaporto, fosse registrato un passaggio da Orio per l'...

In estate a Orio 600 voli Ryanair a settimana MilanoToday.it Ryanair investe 400 milioni di dollari in Italia La compagnia low cost sfida la pandemia e lancia nuovi collegamenti per l’estate. A Bergamo primo hub del vettore arriva il Boeing 737 Max ...

Orio, Ryanair si potenzia: nuovo aereo e due nuove destinazioni L’annuncio di mister Wilson indica l’arrivo di un nuovo aeromobile sulla flotta basata a Bergamo (che già conta gia 19 mezzi) aggiungendo alla dotazione tecnica anche la novità di due rotte da Bergamo ...

