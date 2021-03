Imprese: Solinas (Deloitte): "ridefinire struttura capitale per riacquisire competitività" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Labitalia) - "Saranno necessari diversi anni per coprire il gap di finanza che si è creato quest'anno. Le aziende italiane si ritrovano di fronte alla sfida chiave di dover cambiare il modello di business e per farlo hanno la necessità di strutturarsi diversamente da un punto di vista finanziario. Anche tramite strumenti di alternative lending che possono consentire di ridefinire la struttura di capitale in modo più efficiente e quindi acquisire competitività". Lo scrive Antonio Solinas, amministratore delegato del financial advisory di Deloitte, sul blog istituzionale del network. Deloitte annualmente promuove uno studio sul private debt con Aifi, lAssociazione italiana del private equity, venture capital e private debt. "Il mercato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Labitalia) - "Saranno necessari diversi anni per coprire il gap di finanza che si è creato quest'anno. Le aziende italiane si ritrovano di fronte alla sfida chiave di dover cambiare il modello di business e per farlo hanno la necessità dirsi diversamente da un punto di vista finanziario. Anche tramite strumenti di alternative lending che possono consentire diladiin modo più efficiente e quindi acquisire". Lo scrive Antonio, amministratore delegato del financial advisory di, sul blog istituzionale del network.annualmente promuove uno studio sul private debt con Aifi, lAssociazione italiana del private equity, venture capital e private debt. "Il mercato ...

