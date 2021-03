Ilicic si confessa | ' Volevo smettere di giocare per un motivo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic confessa

Il Mattino

Belotti peròdi essere caduto senza intervento dell'avversario, per cui annullata l'... 23' Sirigu era riuscito a respingere un tiro di Muriel servito in area da, ma lo stesso colombiano ...... che al 14 minuto si trovano in svantaggio con un goal di, seguito da una rete di Gosens e ...di non essere stato toccato dal giocatore atalantino e che quindi non ci sarebbero dovuti ...L'attaccante dell'Atalanta ripercorre la sua carriera: l'infanzia difficile, gli inizi complicati, il successo, la depressione e il riscatto ...