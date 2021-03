Ilicic: «Ho pensato di smettere di giocare, ora è tutto diverso» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Josip Ilicic parla della sua carriera e del suo periodo complicato: ecco le dichiarazioni del fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, ai microfoni di 24sata.hr, ha parlato a 360° della sua carriera. CARRIERA – «Sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, ma hanno deciso di non prendermi… Nel calcio e nella carriera di un giocatore non si possono impostare tutte le cose come le si vorrebbe. Però ho vissuto e sperimentato tanto. Una volta ho anche pensato di smettere di giocare ma grazie a Dio ora sono dove sono. Tutti questi anni di calcio ad alto livello sono la migliore ricompensa per lo sforzo che ho messo nella mia carriera». DEPRESSIONE – «Guardo tutto in modo diverso ora. Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlovi?: cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Josipparla della sua carriera e del suo periodo complicato: ecco le dichiarazioni del fantasista dell’Atalanta Josip, ai microfoni di 24sata.hr, ha parlato a 360° della sua carriera. CARRIERA – «Sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, ma hanno deciso di non prendermi… Nel calcio e nella carriera di un giocatore non si possono impostare tutte le cose come le si vorrebbe. Però ho vissuto e sperimentato tanto. Una volta ho anchedidima grazie a Dio ora sono dove sono. Tutti questi anni di calcio ad alto livello sono la migliore ricompensa per lo sforzo che ho messo nella mia carriera». DEPRESSIONE – «Guardoin modoora. Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlovi?: cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ...

