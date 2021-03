Ilaria non ce l’ha fatta, la prof vaccinata settimane fa: “Improvvisa e devastante malattia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata da diversi giorni. Ischia piange Ilaria Pappa, giovane professoressa di 31 anni, sottoposta nelle scorse settimane al vaccino AstraZeneca. Dieci giorni dopo la somministrazione della dosa è stata ricoverata al Cardarelli ma al momento è escluso un collegamento tra la morte Improvvisa ed il vaccino effettuato. La donna era spostata con un altro docente e lavorava sull’isola d’Ischia. “Un gravissimo lutto ha purtroppo colpito ieri sera la nostra scuola: la professoressa Ilaria Pappa è deceduta al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata da alcuni giorni per un’Improvvisa e devastante malattia. Ha lottato per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata da diversi giorni. Ischia piangePappa, giovaneessoressa di 31 anni, sottoposta nelle scorseal vaccino AstraZeneca. Dieci giorni dopo la somministrazione della dosa è stata ricoverata al Cardarelli ma al momento è escluso un collegamento tra la morteed il vaccino effettuato. La donna era spostata con un altro docente e lavorava sull’isola d’Ischia. “Un gravissimo lutto ha purtroppo colpito ieri sera la nostra scuola: laessoressaPappa è deceduta al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata da alcuni giorni per un’. Ha lottato per ...

