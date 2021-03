Il video di Andrea Scanzi a Cartabianca che spiega perché si è vaccinato come caregiver (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mi sembrava un bel gesto quello che ho fatto e invece è arrivata la melma. Sono stato trattato come un serial killer”: così ha esordito ieri a Cartabianca Andrea Scanzi, vaccinato come caregiver con AstraZeneca. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda mentre la Asl ha fatto sapere che la procedura è stata regolare. “Sono stato trattato come un serial killer. Fascisti, renziani, giornalisti che ce l’avevano con me. Siamo andati oltre il legittimo esercizio di critica”, ha detto Scanzi. Che poi ha spiegato: “Sono figlio unico di genitori estremamente vulnerabili, e infatti loro sono iscritti a un’apposita lista. Mio padre è cardiopatico, ha avuto due infarti, è diabetico e ha un glaucoma, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mi sembrava un bel gesto quello che ho fatto e invece è arrivata la melma. Sono stato trattatoun serial killer”: così ha esordito ieri acon AstraZeneca. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda mentre la Asl ha fatto sapere che la procedura è stata regolare. “Sono stato trattatoun serial killer. Fascisti, renziani, giornalisti che ce l’avevano con me. Siamo andati oltre il legittimo esercizio di critica”, ha detto. Che poi hato: “Sono figlio unico di genitori estremamente vulnerabili, e infatti loro sono iscritti a un’apposita lista. Mio padre è cardiopatico, ha avuto due infarti, è diabetico e ha un glaucoma, ...

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - ItaliaViva : Andrea Scanzi, prima negazionista poi furbetto del vaccino. Mille scuse pur di non chiedere scusa. @lucianonobili - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - kikakarikas : RT @RoyalOperaHouse: ?? @tenorkaufmann sings the gorgeous aria 'Un dì, all'azzurro spazio' from @TheRoyalOpera's Andrea Chénier Giordano's… - JLozanoA : RT @RoyalOperaHouse: ?? @tenorkaufmann sings the gorgeous aria 'Un dì, all'azzurro spazio' from @TheRoyalOpera's Andrea Chénier Giordano's… -